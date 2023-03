New York Unité Spéciale - S05 E08 - Histoire d'hommes

Le meurtre d'un homme conduit Stabler et Benson à enquêter sur une association d'anciens homosexuels. Ce groupe a pour slogan : "Si je prie, je deviendrai normal et cesserai d'être homosexuel". Mais ils découvrent vite que la réalité est bien plus sombre qu'elle n'y paraît.