New York Unité Spéciale - S05 E13 - A feu et à sang

Un homme est accusé du meurtre de trois personnes d'origine arabe. L'assassin prétend devant les autorités qu'il a été génétiquement et biologiquement prédisposé à la haine et à la violence. Mais Benson et Stabler trouvent bientôt des failles indiscutables dans sa défense.