New York Unité Spéciale - S05 E25 - Voyeur

Un voyeur dissimule une caméra dans des toilettes publiques. Les enquêteurs découvrent rapidement l'identité du pervers et n'ont aucun mal à l'intercepter. Ce dernier leur propose alors de leur donner l'une de ses cassettes contre l'abandon des charges qui pèsent contre lui. Les détectives Benson et Stabler visionnent l'une des vidéos et découvrent un jeune garçon en train d'être violé.