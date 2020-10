New York Unité Spéciale - S06 E02 - La fin du voyage

Les détectives Benson et Stabler enquêtent sur la disparition d'une mère et de sa fille, une jeune adolescente. Ils découvrent l'existence d'un complot entre un avocat corrompu du service de l'immigration et des criminels à la tête d'un réseau de prostitution constitué de femmes qu'ils ont fait entrer clandestinement dans le pays puis, emprisonné et réduit à l'état d'esclaves.