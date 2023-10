New York Unité Spéciale - S06 E23 - Effets secondaires

La femme d'un officier de police prétend avoir été violée par son mari. Les détectives Benson et Stabler l'arrêtent et s'intéressent à sa version des faits. Lorsqu'un autre policier assassine son épouse et tente, ensuite, de se suicider durant la même nuit, toute l'équipe réalise que les deux hommes incriminés viennent de rentrer d'Afghanistan où l'armée leur a prescrit du quinium, censé combattre la malaria.