New York Unité Spéciale - S07 E03 - Au bout du fil

Une fillette joint le 911. Son appel est aussitôt transféré et Benson devient son unique interlocuteur. La petite fille est trop effrayée pour décliner son identité, mais Olivia comprend vite qu'elle est maltraitée. Une course contre la montre s'engage alors afin de retrouver au plus vite la jeune victime.