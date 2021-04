New York Unité Spéciale - S07 E12 - Traumatisme

Monica Phelps est retrouvée morte dans son appartement, son fils, Nathan, caché dans le placard situé derrière le corps de la victime. Les détectives Benson et Stabler découvrent bientôt l'existence d'un lien entre la mort de Monica et un certain Ted Carthage, un philanthrope dirigeant une association d'aide aux personnes en difficulté. Benson est certain que Carthage est l'auteur du meurtre mais, faute de preuves, celui-ci est relâché. Le jeune Nathan le retrouve et le tue.