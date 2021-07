New York Unité Spéciale - S08 E04 - L'oncle de John

Une mère et sa fille, âgée de?10 ans, sont retrouvées violées et assassinées dans leur appartement. Les détectives Stabler et Beck orientent tout d'abord leurs soupçons vers Andrew,?un sans-abri, qui s'avère être l'oncle de John Munch, avant de s'intéresser à un nouveau suspect.