New York Unité Spéciale - S08 E11 - Torts partagés ?

Les détectives Stabler et Benson ont des avis contraires concernant le témoignage de Valérie Sennet qui accuse son mari, Miles, de l'avoir violée. Celui-ci n'a pas d'antécédent judiciaire et Valérie refuse que leur fille, Tessa, soit interrogée en tant que témoin. Miles est donc bientôt libéré, au grand dam de Benson, persuadée de sa culpabilité et redoutant que la vie de Valérie ne soit en danger...