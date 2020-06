New York Unité Spéciale - S08 E18 - Le goût du poison

Un couple rentre dans son appartement et trouve sur le lit le cadavre d'une adolescente. Les inspecteurs Benson et Stabler sont chargés de l'affaire. Stabler se sent très touché par cette affaire puisqu'elle lui rappelle sa fille qui avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. L'enquête lui permettra de se rapprocher un peu de sa famille.