New York Unité Spéciale - S09 E07 - La folie du double

Une petite fille âgée de 11 ans est retrouvée violée et battue dans le coffre d'une voiture de location. La personne qui l'a louée est un auteur de livres pour enfants. L'homme semble très perturbé et, lors de son arrestation, il frappe Stabler, qui perd connaissance. A son réveil, il ne voit plus rien.