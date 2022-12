New York Unité Spéciale - S09 E1 - De l'une à l'autre

Une psychiatre informe les policiers qu'elle soupçonne une de ses patientes de frapper sa fille. En fouillant l'appartement de la suspecte, Stabler et Benson découvrent que le médecin et la mère ne sont qu'une seule et même personne : une femme abusée sexuellement dans son enfance qui souffre de troubles de l'identité.