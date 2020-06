New York Unité Spéciale - S09 E17 - Jeux de pouvoir

Une jeune employée de fast-food est agressée par son manager : il la force à se déshabiller, la fouille et l'attache sur une chaise de son bureau. Il dit aux inspecteurs de l'unité spéciale qu'un inspecteur de police l'a appelé et lui a donné tous ces ordres par téléphone. Benson et Stabler remontent jusqu'à un ingénieur du son. L'homme se défend lui-même au tribunal et parvient à convaincre le jury de son innocence. Il devient, ensuite, le champion de l'anticonformisme et de la résistance à l'autorité.