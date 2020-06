New York Unité Spéciale - S09 E18 - Libre-échange

Une jeune femme est retrouvée morte dans un appartement qui a pris feu. Les détectives découvrent qu'elle aurait été violée et assassinée avant le début de l'incendie, sans doute provoqué pour cacher les preuves. Ils remontent la piste jusqu'à un jeune et riche commerçant et son père, encore plus fortuné, qui semblaient tous les deux avoir un lien avec la jeune victime.