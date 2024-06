New York Unité Spéciale - S10 E01 - Le masque tombe

Un jeune garçon âgé de 7 ans, particulièrement agressif, est arrêté au volant d'une camionnette après avoir semé la panique dans les rues de New York. Benson et Stabler découvrent de plus en plus d'incohérences dans les rapports qu'il entretient avec ses parents adoptifs, qu'il prétend avoir voulu fuir en volant leur véhicule. Olivia est d'autant plus bouleversée par cette affaire qu'elle se remet difficilement du viol auquel elle a échappé de peu et que la mère biologique du garçon est elle-même une victime de viol ayant abandonné son fils, se sentant trop instable pour continuer à l'élever.