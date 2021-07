New York Unité Spéciale - S10 E03 - Telle mère... telle fille

Quand Stabler est appelé sur les lieux d'une simple affaire d'entrée par effraction, il passe de l'étonnement à la consternation en s'apercevant que la coupable du délit n'est autre que sa fille. Rongé d'inquiétude, il tente de la retrouver et d'accepter le fait que son comportement de plus en plus erratique n'est pas la preuve d'une certaine excentricité, mais bien un trait de personnalité qui n'est pas unique dans sa famille.