New York Unité Spéciale - S11 E01 - Flic ou voyou

Lors d'une intervention, le détective Nate Kendall?rencontre par hasard une jeune femme vêtue seulement d'un drap. Elle vient de se faire violer dans son appartement. A l'arrivée des enquêteurs, la victime refuse de parler à Stabler et Benson et ne veut s'adresser qu'à Nate, qui l'a sauvée. Cragen impose à son équipe de travailler avec lui en dépit de leurs réserves au vu de son?comportement irrespectueux et de sa violence?envers le suspect. La piste du violeur conduit Stabler à rouvrir une affaire qu'il croyait élucidée depuis?dix ans.