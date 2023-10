New York Unité Spéciale - S11 E07 - Thérapie par le pire

Une jeune fille est retrouvée étranglée dans la chambre d'un hôtel fréquenté par des prostituées. Ses amies confient aux enquêteurs qu'elle leur avait révélé avoir été victime d'attouchements de la part de son père. Celui-ci nie les faits avec indignation et renvoie les policiers vers le directeur du centre d'aide aux enfants en difficulté où sa fille suivait un traitement. Cet homme charismatique et manipulateur semble avoir une emprise malsaine sur les adolescents qu'il prétend soigner. Seul un jeune toxicomane accepte de briser la loi du silence, mais son témoignage est irrecevable à cause de ses problèmes de drogue.