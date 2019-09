New York Unité Spéciale - S11 E13 - La voix des femmes

Benson et Stabler enquêtent sur le meurtre et le viol d'une victime découverte dans un entrepôt vide. Leur première piste les conduit à un chanteur se prenant pour un vampire, mais il a un alibi. Suite à l'intervention d'un groupe de lesbiennes militantes dirigé par Babs Duffy, les enquêteurs soupçonnent l'ex-petite amie de la victime, Sharon. Mais leur piste s'effondre à nouveau lorsqu'une nouvelle agression anti-lesbienne a lieu. La police décide alors de protéger Babs, qui serait la prochaine victime sur la liste. Babs profite ainsi de sa proximité avec l'inspecteur Benson pour lui faire des avances. Lorsqu'un homme tente de faire irruption dans l'appartement de Babs, la policière lui tire dessus et il devient naturellement le principal suspect.