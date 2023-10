New York Unité Spéciale - S11 E17 - Sans mot pour le dire

Le chauffeur d'une navette pour personnes handicapées s'inquiète de ne pas voir l'une de ses habituées à l'arrêt. Il monte chez elle et la trouve sur le sol : elle a été frappée et violée. Cara Raleigh est une ancienne chanteuse d'opéra célèbre, devenue muette et tétraplégique suite à une sclérose en plaques. Elle ne bouge que les yeux et c'est sa sœur, Janice, qui prend soin d'elle avec son fils, Damien, très proche de sa tante.