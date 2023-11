New York Unité Spéciale - S11 E20 - La petite boucherie des horreurs

Le corps d'une jeune femme égorgée est retrouvé dans son appartement, allongée sur son lit. Elle aurait également été violée. Les premiers soupçons se portent sur son petit ami, Yann, un amoureux des animaux, pacifique et végétalien. Mais plus l'enquête avance, plus les pistes se brouillent.