New York Unité Spéciale - S12 E24 - Une vie pour une vie

Un soir, tous les étudiants du campus de Westmore assistent au viol d'une jeune femme sur l'intranet de l'université. Lorsque certains appellent la police, la chambre du dortoir où la scène a été tournée est vide. L'agresseur portait un masque et son seul signe distinctif est un tatouage que portent les membres d'une fraternité étudiante. Les enquêteurs remontent la piste informatique et finissent par trouver l'identité de la victime et du violeur : un jeune homme perturbé par l'enlèvement de son petit frère, survenu