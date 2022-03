New York Unité Spéciale - S12 E03 - Sage et obéissante

Une jeune femme a été violée et frappée dans une ruelle et, selon ses dires, ce n'est pas la première fois. Pourtant, lorsque Benson et Stabler arrivent à l'hôpital, elle prétend qu'elle n'a pas été agressée et insiste pour rentrer chez elle. Les enquêteurs disposent de peu d'indices et la victime leur a donné un faux nom. Olivia parvient à l'identifier et à la retrouver, mais elle refuse de lui ouvrir et de lui parler. La personne qui lui livre ses courses confie à la police qu'elle vit recluse chez elle et ne sort qu'une fois par mois. Lorsqu'elle décide de sortir quelques heures plus tard, Olivia la suit et l'arrête alors qu'elle achetait illégalement une arme à feu. Une fois au poste, la victime apprend aux enquêteurs qu'elle vient d'être violée pour la quatrième fois par le même homme qui la suit et l'observe depuis quinze ans, malgré de multiples déménagements et jusqu'à Los Angeles.