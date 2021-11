New York Unité Spéciale - S12 E06 - Une rien du tout

Bill Dixon et Victor Ramos, deux bons pères de famille, sont retrouvés ligotés par terre après avoir été drogués, sodomisés et marqués au fer rouge. Les mots "souilleur" et "traître" ont été inscrits sur leur poitrine. Dans les deux cas, il n'y a?aucune trace d’effraction à leur domicile.