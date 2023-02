New York Unité Spéciale - S12 E08 - Le point commun ?

Dana Lewis, agent spécial du FBI, remet à Benson des prélèvements qu’elle a effectué elle-même après avoir été violée chez elle. Elle lui demande de les apporter au laboratoire en toute discrétion, mais elle refuse toute enquête. Benson et Stabler la suivent et la voient se faire enlever dans un monospace qui explose sur la route. On ne retrouve que son propriétaire, calciné. Au volant se trouvait David Worthy, membre de la Brigade des citoyens souverains, un groupe antigouvernemental.