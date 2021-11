New York Unité Spéciale - S12 E10 - Conflit d'intérêt

Tous les amis de Caitlin Lamarck lui ont tourné le dos après son "Traité des relations au bureau", un comparatif de ses amants durant les trois dernières années qui a été mis en ligne à son insu. Durant la soirée organisée par Jill, elle est retrouvée inconsciente, le crâne ensanglanté et le chemisier déchiré. Elle décède aux urgences. Warner prélève sur son corps une substance bleue et des microparticules. Jill avoue s’être disputée avec Caitlin et l’avoir poussée contre un miroir.