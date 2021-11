New York Unité Spéciale - S12 E14 - Guerre des polices

Sunny Quadri, enquêtrice à la Brigade de répression des stupéfiants et de la toxicomanie, voit sa chef et amie, Page Ferguson, substitut du procureur de Brooklyn, tomber du haut d’un immeuble et s’écraser sur sa voiture. On pense d’abord à un suicide car la victime était sous pression et fragilisée par une enquête fédérale au sein de son équipe sur la disparition de 500 mille dollars, une somme issue de la drogue, saisis par ses enquêteurs. Elle était également très préoccupée par le procès de Rivera, chef du gang des Latin Kings. Puis, Benson soupçonne l’enquêteur Riggs, le petit ami de la victime qui, selon Sunny, frappait Page. Mais le témoin de l’accusation, Damon Merced, ancien membre des Latin Kings et sous protection policière, est retrouvé mort dans sa cachette. La veille de l’assassinat, la petite amie de Rivera était allée lui rendre visite en prison. Benson en déduit qu’il a commandité le meurtre à ce moment. Mais qui a pu lui donner l’adresse de Damon ?