New York Unité Spéciale - S12 E15 - Au-dessus des lois

Une jeune fille se met à hurler au viol dans un avion reliant New York à Paris. En réalité, aucun passager ne l'a touchée, mais elle est traumatisée par une agression survenue deux jours plus tôt lors d'une grande fête chez un milliardaire new-yorkais. Les détectives doivent enquêter avec discrétion car le suspect travaille avec le gouvernement et a des contacts haut placés. Lorsqu'il a vent de l'enquête en cours, il vient à son tour porter plainte pour viol contre la jeune fille. Les enquêteurs mettent la pression sur l'ancienne petite amie du milliardaire, une jeune femme riche mais sans repères, qu'ils soupçonnent de servir de rabatteuse. Quand Munch parvient à convaincre la jeune victime de raconter son agression sur un blog, plusieurs autres petites filles se manifestent pour accuser le riche suspect : il paierait des écolières pour lui faire des massages qui se terminent en viols.