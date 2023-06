New York Unité Spéciale - S12 E24 - Fin tragique

Annette, qui a été victime d'un viol, est abattue en pleine rue sous les yeux de sa fille, Jenna, quelques jours avant le début de son procès. Les enquêteurs soupçonnent Luke Ronson, un célèbre coiffeur, accusé d'être l'auteur du viol, qui n'a plus aucune chance d'être condamné maintenant que la plaignante et seul témoin est morte. Une perquisition chez Ronson permet de découvrir une arme qui semble correspondre à celle du crime, mais les analyses révèlent que ce n'est pas celle-ci. Le suspect est remis en liberté mais Stabler et Fin le suivent jusqu'à un refuge pour S.D.F. où ils le voient se disputer avec un homme, Eddie.