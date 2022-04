New York Unité Spéciale - S22 E03 - Meurtre en confinement

Rossi, un policier italien ami de Benson, appelle celle-ci à l’aide : avec la crise du coronavirus, personne aux Etats-Unis ne veut lui répondre et s’intéresser au cri d’alarme de Maurizio Ferraro, une de ses connaissances qui est sans nouvelles de sa fille Maria depuis début septembre 2020. Elle a disparu de la colocation qu’elle occupait avec d’autres jeunes qui prétendent avoir ouvert la porte de sa chambre et l’avoir trouvée vide. Mais les enquêteurs découvrent le cadavre de la jeune fille dans le congélateur d’un restaurant qui se trouve en face de l’appartement. Elle était encore vivante et s’est cassé les ongles en tentant de sortir. Une des colocataires, Lexi York, prétend d’abord que Maria a passé tout le premier week-end de septembre enfermée dans sa chambre par crainte du virus, avant d’avouer avoir ramené un homme rencontré dans un bar clandestin ce soir-là.