New York Unité Spéciale - S13 E04 - Le Yin et le Yang

Une jeune femme blonde est violée par un homme tatoué qui s'enfuit à vélo. Lors de la déposition, Rollins reconnaît le signalement et le mode opératoire de l'agresseur : elle pense que c'est un violeur en série qui a sévi dans le Sud pendant des années. Les enquêteurs diffusent le portrait du suspect, reconnu par deux femmes dans un parc. Ils l'arrêtent chez lui et prouvent sa culpabilité. En effet, son ADN correspond à celui retrouvé sur les victimes et les crimes ont toujours eu lieu dans les villes où il a vécu. Gabriel, un père de famille sans histoire, nie les faits et tente de se suicider en prison.