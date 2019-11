New York Unité Spéciale - S13 E05 - Le vrai du faux

C’est Halloween. Les touristes affluent pour assister à la parade. Allie, une jeune mère, s’arrête acheter des couches pour son fils âgé de trois mois. Elle sort du magasin en courant et pousse un cri d’horreur : on lui a volé sa voiture, avec son bébé à l’arrière. Allie et Tim, son compagnon, sont conduits au poste le temps de l’enquête. Tim s’emporte facilement. La sœur d’Allie avait porté plainte contre lui six mois auparavant. Allie semble avoir peur de lui et en même temps, le soutenir. L’équipe de Cragen doit démêler le vrai du faux. Ils apprennent que le couple a passé la soirée de la veille au bar d’un motel et qu’ils étaient passablement éméchés.