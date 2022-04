New York Unité Spéciale - S13 E07 - La fiancée russe

Une femme est retrouvée battue à mort et violée. Son corps a été atrocement mutilé. Elle est identifiée grâce à ses tatouages : un papillon dans le dos et une "marque" de la mafia russe qui désigne les prostituées. Le sable retrouvé sur son corps indique qu'elle aurait été tuée à Little Odessa. Les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à son fiancé, Daniel, un Américain plus âgé qu'elle. Il leur explique que sa fiancée, Léna, a été kidnappée par son ex-petit ami, un mafieux russe violent, qui lui demande une rançon. Interpol leur apprend que des crimes similaires ont été perpétrés dans quatre autres pays. Daniel contacte Olivia pour lui montrer un site où Léna a réapparu...