William Rand, directeur général de la société B.L.G. (Brigade et Logistique de Guerre), une entreprise de prestations de services paramilitaires, est enlevé et violé. L’auteur du viol, un ancien marine, est rapidement retrouvé et se rend sans résistance. Il affirme avoir voulu venger sa fille, Cory, victime d’un viol collectif, quatre ans auparavant, alors qu’elle travaillait pour B.L.G., en Irak.