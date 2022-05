New York Unité Spéciale - S13 E13 - Dans l'ombre du père

La jolie Mallory se rend à une audition chez Fred Sandow, connu pour avoir réalisé des documentaires plusieurs années plus tôt et recyclé dans la télé-réalité. Mallory est retrouvée plusieurs heures plus tard dans Central Park. Elle a été droguée et violée. Fred Sandow est arrêté et envoyé à la prison de Rikers Island. En effet, la police a retrouvé son ADN sur la victime et des stupéfiants dans son bureau. Son assistante, Jess, a également fourni des preuves aux inspecteurs. Fou de rage, le fils du réalisateur, Eddie, prend en otage Jess et sa fille, Lily, et réclame la libération de son père. Olivia tente de négocier avec Eddie, mais le chef de Division est partisan de la manière forte...