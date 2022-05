New York Unité Spéciale - S13 E14 - Le plan

Un soir, alors que la famille Eckhouse regarde un match de basket, les parents sont abattus par un étranger, qui vient de sonner à la porte. Emmy, leur fille âgée de quatorze ans, a été touchée à la tête et se trouve entre la vie et la mort. La mère était l’avocate de l’association new-yorkaise pour la défense des droits des homosexuels. L’enquête s’oriente alors vers un crime de haine, mais les inspecteurs se rendent vite compte que la famille avait des soucis. Le père buvait et était un joueur invétéré. Il lui arrivait d'ordonner à sa fille d'aller parier au bar à sa place quand il était trop saoul. La mère était trop absorbée par son travail pour remarquer quoi que ce soit. Le couple venait de congédier leur femme de ménage, Carmen, qui était comme une mère pour Emmy, car des bijoux avaient disparu.