New York Unité Spéciale - S13 E15 - Terrain de chasse

Olivia et le substitut Haden se fréquentent. Olivia est nerveuse à l'idée de s'engager dans une relation qui paraît sérieuse et, surtout, compliquée car ils devront la déclarer officiellement à leurs supérieurs. Les détectives enquêtent sur la disparition d'une jeune fille âgée de seize ans, qui travaillait pour plusieurs agences de call-girls, dont les publicités paraissent dans la presse à scandale. Les inspecteurs découvrent que plusieurs jeunes femmes ont disparu après un rendez-vous avec un certain "Brewster" et que l'une d'elles a réussi à lui échapper.