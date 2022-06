New York Unité Spéciale - S13 E16 - Papa, maman

Simon, le frère d’Olivia, reprend contact avec elle après cinq années de silence. Les services sociaux de la ville viennent de lui enlever ses enfants, Olivia et Ty. Deux jours auparavant, il avait été arrêté par un policier après avoir grillé un stop. L’agent lui avait demandé de vider ses poches, dans lesquelles se trouvait un joint. A présent, Simon est poursuivi pour s’être montré en possession de drogue dans un lieu public. Suite à ce contrôle routier qui a mal tourné, les services sociaux ont été appelés. Après avoir essuyé un refus de la part de David Haden, Olivia demande de l’aide à Bayard Ellis. Il obtient facilement que les poursuites concernant la drogue soient abandonnées, mais Simon est trop impatient de récupérer ses enfants et organise leur enlèvement. Un nouveau-né est abandonné sur les marches d’une église. L’A.D.N. de l’enfant permet d’établir que sa mère, Célia, est une adolescente déclarée disparue trois ans auparavant et jamais retrouvée. Le détective privé engagé par son père avait appris à ce dernier que deux ans plus tôt, Célia attendait un enfant. Ce bébé abandonné serait son second.