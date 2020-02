New York Unité Spéciale - S13 E20 - Le donneur 141

Cate Avery, seize ans, disparaît. Une de ses amies l’a souvent vue à la bibliothèque ces derniers temps. Elle consultait un site de discussion entre donneurs et enfants nés de dons de sperme. Interrogée, sa mère confirme que son mari n’est pas le père biologique de Cate. Finalement, celle-ci réapparaît. Elle a passé la nuit avec son vrai père, le "donneur 141", un chirurgien spécialiste du poumon, Colin Barnes. Grâce au site, on apprend que le "donneur 141" a rencontré plusieurs de ses filles et qu’il a même fait un enfant à l’une d’elles. Colin Barnes nie les faits en bloc. On le soumet à une séance d’identification et aucune de ses filles ne le reconnaît.