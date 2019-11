New York Unité Spéciale - S13 E21 - A mauvaise école

Le fils de Fin, Ken, présente son fiancé, Alejandro, à Munch pour lui demander son avis sur la meilleure manière d'annoncer son futur mariage à son père. En sortant du restaurant, Alejandro est enlevé, battu, violé et laissé pour mort par un gang qui se sert de ces agressions homophobes pour initier ses nouveaux membres. Les détectives arrêtent le gang, mais une nouvelle agression similaire a lieu. La victime, Rick Simms, n'a pas été violée et refuse de porter plainte. Les enquêteurs pensent que cette dernière agression est, en réalité, d'ordre personnel et que ses auteurs ont voulu faire croire à un acte homophobe. Ils s'aperçoivent que Rick vient de quitter son poste de professeur dans d'étranges circonstances. Ils découvrent qu'un élève, Luca, l'a accusé d'attouchements et que son père a voulu le venger. Des incohérences dans le témoignage du jeune garçon mettent la puce à l'oreille des enquêteurs.