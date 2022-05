New York Unité Spéciale - S13 E22 - Beautés extraordinaires

En sortant d’un pub, Rollins voit passer un taxi avec, à son bord, une jeune fille qui appelle au secours. Une mère, affolée, appelle tous les postes de police de New York car sa fille n’est pas rentrée depuis la veille. Rollins reconnaît la jeune fille du taxi sur les photos que lui montre la mère. Elle s’appelle Nina Reado et porte un tatouage de pieuvre à la cheville gauche. Peu après, un homme pêche une jambe sciée, portant un tatouage de pieuvre. Il apprend aux inspecteurs qu’il avait déjà repêché une jambe, des années plus tôt. En effet, la jambe a été conservée à l’institut d’anthropologie et sa propriétaire est vivante.