New York Unité Spéciale - S13 E23 - V.I.P.

Maggie, une escort girl mineure, est retrouvée morte dans une piscine?durant l'enterrement de vie de garçon du fils du commandant de la police de New York. La fête avait lieu chez Clayton, un présentateur?de télévision,?et rassemblait de nombreuses personnalités :?des traders, des sportifs professionnels et des hommes politiques. Cragen avertit ses troupes : il faudra enquêter avec tact. Clayton avoue avoir trouvé le corps dans sa chambre avec Carissa, une autre escort girl, et l'avoir déplacé. Carissa semble avoir des informations à donner à Amaro, qu'elle tente de séduire ouvertement. Les enquêteurs interrogent Bart Ganzel, le?directeur de l'agence d'escort girls?qui a?recruté les filles?pour cette?soirée. Il est accompagné de Cassidy, un ancien?policier de l'unité, devenue son garde du corps. En réalité, Cassidy est toujours?en service. Elle?s'est infiltrée dans le réseau.