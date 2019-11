New York Unité Spéciale - S13 E06 - Fausse note

Sarah, étudiante à l’école de musique de Manhattan, âgée de dix-neuf ans, rentre chez elle et retient l’ascenseur pour un jeune homme, Michael Wedmore. Celui-ci la suit chez elle et la viole sous la menace d’un pistolet. Elle porte plainte seulement le lendemain car, après le viol, elle s’est rendue à une audition de piano, capitale pour son passage en seconde année. Le jour suivant, elle reconnaît son violeur devant un bar où elle se rend souvent. Celui-ci habite son quartier. Elle appelle la police et Michael est arrêté chez lui, après une course-poursuite.