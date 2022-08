New York Unité Spéciale - S14 E11 - Coupable idéale

Accusée injustement du meurtre de son ami, Tommy Bandolce, Jessie Sturgis désigne à Benson un certain Michael Provo, qui l’aurait violée et menacée. Or, celui-ci est l’informateur confidentiel de la procureure du comté de Suffolk, qui met tout en œuvre afin d'empêcher qu’une action soit intentée contre lui.