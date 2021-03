New York Unité Spéciale - S14 E13 - Abus de faiblesse

Un coach de gymnastique est violemment agressé par Johnny, un employé du gymnase où il travaille. Il tente, ensuite, d'étrangler un pédophile dans le fourgon qui le transporte à la prison. Sa mère confie aux enquêteurs qu'il a eu une enfance difficile après la mort de son père et que seul un directeur de centre pour jeunes et animateur de colonies de vacances s'occupait de lui. Les enquêteurs identifient une douzaine d'hommes qui sont passés par la même colonie de vacances et qui sont aujourd'hui en prison pour agressions, viol ou meurtre. Tout porte à croire que le directeur, Martin Schultz, a abusé sexuellement de ces hommes lorsqu'ils étaient enfants. Benson et l'avocat Bayard Ellis tentent de convaincre Reggie, l'un des criminels, de témoigner contre Martin, mais il est enfermé dans le couloir de la mort pour meurtre. Reggie avoue que sa victime l'avait violé avec l'aide de trois complices, la veille du crime...