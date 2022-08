New York Unité Spéciale - S14 E14 - La preuve par cinq

Suite à une analyse d’ADN, une nouvelle piste surgit concernant un meurtre perpétré en 1987. Il s'agit de celui de Clara Spanger, violée et étranglée selon un mode opératoire similaire à celui de quatre autres meurtres commis par Brian Traymor, un paraplégique emprisonné depuis trois mois à Miami pour possession de cocaïne. En venant le ramener à New York, Benson et Amaro tombent sur une vieille connaissance de Benson, l’agent du FBI Dana Lewis. Celle-ci tient à suivre l’enquête de près. Mais Brian nie obstinément ce cinquième meurtre. Et d’après les parents et la colocataire de Kira, jamais celle-ci n’aurait accepté de suivre un inconnu dans un bar. Pourtant, l’ADN retrouvé sur la victime incrimine bien Brian.