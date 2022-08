New York Unité Spéciale - S14 E15 - Légitime défiance

Harcelée par son compagnon violent, Jeff, Kim se réfugie chez sa sœur, l’inspecteur Amanda Rollins. Aidée de ses collègues, Amanda obtient une mesure d’éloignement contre Jeff. Il finit par se rendre chez Amanda et agresse Kim. Amanda arrive sur les lieux et le tue en situation de légitime défense. L'inspecteur Tucker, du bureau des affaires internes, lance une enquête et s'acharne contre elle. Le témoignage de Kim devient crucial... Cette dernière se confie à l’inspecteur Tucker à l’insu de sa sœur et change sa version des faits, en révélant des éléments qui peuvent laisser penser à un homicide volontaire. En effet, dans le passé, Amanda a menacé Jeff à plusieurs reprises avec une arme. Désormais, le doute plane. Amanda demande des explications à Kim.