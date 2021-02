New York Unité Spéciale - S14 E16 - Compte sur moi...

Micha, une jeune star de la chanson, vient de se faire sauvagement agresser par son petit ami, Caleb, une star montante du hip-hop. Les détectives tentent de l’aider, mais celle-ci décide de ne pas poursuivre son bourreau par peur que sa carrière en souffre. Barba et Benson font quand même tout leur possible pour faire punir cet homme. Ils peuvent compter sur l’aide de Brass, le manager de Micha, qui l’a toujours protégée. Mais Caleb le tue et Micha assiste à toute la scène. Au début, elle refuse d’en parler, puis Barba la convainc de venir témoigner devant le grand jury. Pourtant le jour du procès, elle nie les faits...