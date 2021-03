New York Unité Spéciale - S14 E17 - La ligne jaune

Alors que Brian Cassidy doit, enfin, témoigner lors du procès de Bart Ganzel, une jeune femme, Heather, se présente à l'unité spéciale et l'accuse de viol. Elle prétend qu'il a passé une nuit avec elle quatre ans plus tôt alors qu'il était infiltré auprès d'un proxénète, qui la forçait à se prostituer. Comme il savait qu'elle était contrainte, il s'agit bien d'un viol. Lorsque Munch et Amaro se rendent chez Cassidy pour le prévenir, ils tombent sur Olivia en petite tenue. Olivia et ses collègues tentent de prouver que la jeune prostituée ment car son petit ami, Bobby, a passé un accord avec Ganzel et ils veulent réclamer des dommages et intérêts à la ville.