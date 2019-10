New York Unité Spéciale - S14 E2 - Une réputation à défendre (2)

Amaro souhaite contraindre Cassidy à lui avouer pour qui il travaille. Sous la menace, ce dernier lui apprend que Carissa a appelé Ganzel le soir de sa mort sur son portable personnel. Seul depuis le départ de sa femme pour Washington, Amaro vit mal les soupçons qui pèsent sur lui et se braque contre ses collègues. Avec l'aide de maître Foster, responsable de la brigade des affaires internes, Olivia tente de démêler les nombreux complots et intrigues de la guerre entre Bart Ganzel et Delia Wilson, afin de découvrir qui a piégé le capitaine Cragen et de l'innocenter...